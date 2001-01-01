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Все заказы по Нижнему Новгороду доставляются бесплатно, если ваш заказ на сумму от 3000руб
Предлагаем заказать красивые воздушные шары на праздник. В каталоге представлено множество готовых композиций на все случаи жизни, а также мы можем подготовить индивидуальный сюрприз согласно всем вашим пожеланиям. Разнообразие цветовых гамм и форм шариков позволяет создавать композиции в соответствии с предпочтениями получателя любого возраста и пола.

Шары могут быть следующих видов:

  • латексные: пастельные, перламутровые, хром, агаты, а также прозрачные шарики с конфетти;
  • большие сферические шары-бабблы с перьями внутри;фольгированные сердца, звезды, полумесяцы;
  • шары-цифры (обычно их заказывают на дни рождения, чтобы обозначить в композиции возраст именинника);
  • фигурные фольгированные шары, изображающие различных зверей, сладости, персонажей мультфильмов, героев комиксов и т. д.
На шары-бабблы, а также фольгированные сердца и звёзды можно нанести любые надписи по вашему заказу. Это может быть имя получателя, ваши поздравления, пожелания, признания в любви — всё что угодно.

Когда и кому можно дарить шарики

Надувные шары с гелием — это подарок не только для детей, но и для взрослых. Ознакомившись с нашим ассортиментом, вы убедитесь, что заказать шарики можно человеку любого возраста, пола и на какой угодно праздник, в частности:

  • День рождения, юбилей;
  • Выписка из роддома;
  • 1 годик;
  • 8 марта;
  • 23 февраля, дембель;
  • День святого Валентина;
  • Свадьба, девичник;
  • Новый год;
  • Выпускной (школа, детсад).
Также красивые воздушные шары будут уместны на таком важном событии, как выписка новоиспеченной мамы с малышом из роддома. Или, например, делая предложение возлюбленной, вместе с колечком вы можете презентовать ей огромную связку фольгированных надувных сердец, дополнив композицию шаром-бабблом с напечатанным на нем вопросом "Ты выйдешь за меня?" — это будет мило, романтично и точно запомнится вашей избраннице как один из самых счастливых дней жизни. Стоят воздушные шары относительно дешево, цена связки сравнима со стоимостью букета, однако в отличие от цветов подобный подарок "проживет" гораздо дольше, даря радость и сохраняя атмосферу праздника в доме.

Заказ в нашей компании

Мы предлагаем своим клиентам:

  • огромный ассортимент шариков всевозможных расцветок и форм;
  • множество готовых идей для поздравления адресатов любого возраста и пола с различными праздниками;
  • составление эксклюзивных композиций из шариков в соответствии со всеми пожеланиями заказчика;
  • при необходимости — срочное исполнение заказа (даже в течение часа после поступления заявки).
Шары могут быть доставлены в любое удобное вам время, мы работаем 24/7. При заказе на сумму 3000 рублей и более доставка куда угодно в Нижнем Новгороде осуществляется совершенно бесплатно. Свяжитесь с нами любым удобным вам способом: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру +7 (960) 196-93-86 или напишите сообщение в Вайбере, Телеграме, WhatsApp.

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