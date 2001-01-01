Предлагаем заказать красивые воздушные шары на праздник. В каталоге представлено множество готовых композиций на все случаи жизни, а также мы можем подготовить индивидуальный сюрприз согласно всем вашим пожеланиям. Разнообразие цветовых гамм и форм шариков позволяет создавать композиции в соответствии с предпочтениями получателя любого возраста и пола. Шары могут быть следующих видов:
- латексные: пастельные, перламутровые, хром, агаты, а также прозрачные шарики с конфетти;
- большие сферические шары-бабблы с перьями внутри;фольгированные сердца, звезды, полумесяцы;
- шары-цифры (обычно их заказывают на дни рождения, чтобы обозначить в композиции возраст именинника);
- фигурные фольгированные шары, изображающие различных зверей, сладости, персонажей мультфильмов, героев комиксов и т. д.
На шары-бабблы, а также фольгированные сердца и звёзды можно нанести любые надписи по вашему заказу. Это может быть имя получателя, ваши поздравления, пожелания, признания в любви — всё что угодно. Когда и кому можно дарить шарики
Надувные шары с гелием — это подарок не только для детей, но и для взрослых. Ознакомившись с нашим ассортиментом, вы убедитесь, что заказать шарики можно человеку любого возраста, пола и на какой угодно праздник, в частности:
- День рождения, юбилей;
- Выписка из роддома;
- 1 годик;
- 8 марта;
- 23 февраля, дембель;
- День святого Валентина;
- Свадьба, девичник;
- Новый год;
- Выпускной (школа, детсад).
Также красивые воздушные шары будут уместны на таком важном событии, как выписка новоиспеченной мамы с малышом из роддома
. Или, например, делая предложение возлюбленной, вместе с колечком вы можете презентовать ей огромную связку фольгированных надувных сердец, дополнив композицию шаром-бабблом с напечатанным на нем вопросом "Ты выйдешь за меня?" — это будет мило, романтично и точно запомнится вашей избраннице как один из самых счастливых дней жизни. Стоят воздушные шары относительно дешево, цена связки сравнима со стоимостью букета, однако в отличие от цветов подобный подарок "проживет" гораздо дольше, даря радость и сохраняя атмосферу праздника в доме. Заказ в нашей компании
Мы предлагаем своим клиентам:
- огромный ассортимент шариков всевозможных расцветок и форм;
- множество готовых идей для поздравления адресатов любого возраста и пола с различными праздниками;
- составление эксклюзивных композиций из шариков в соответствии со всеми пожеланиями заказчика;
- при необходимости — срочное исполнение заказа (даже в течение часа после поступления заявки).
Шары могут быть доставлены в любое удобное вам время, мы работаем 24/7. При заказе на сумму 3000 рублей и более доставка куда угодно в Нижнем Новгороде осуществляется совершенно бесплатно. Свяжитесь с нами любым удобным вам способом: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру +7 (960) 196-93-86
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